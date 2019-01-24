Зампред КНР Цишань подтвердил Порошенко неизменность позиции Пекина по полной поддержке независимости и территориальной целостности Украины

В рамках участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе президент Украины Петр Порошенко провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ваном Цишанем, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Президент Украины отметил традиционно дружественный характер отношений между Украиной и Китаем, основанных на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Заместитель председателя КНР подтвердил неизменность позиции, которая заключается в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", - сообщает в четверг пресс-служба главы Украинского государства.

В информации отмечается, что в ходе встречи собеседниками был отмечен рост уровня доверия и взаимопонимания, что является основой для укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

"Стороны договорились продолжать развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Этому должно способствовать проведение в 2019 году очередного заседания украинско-китайской Межправительственной комиссии по сотрудничеству. Собеседники также обсудили участие Украины в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении.