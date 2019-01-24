Политика

11:53 24.01.2019

Внутренние переселенцы и жители оккупированных территорий Украины имеют возможность проголосовать на выборах

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Внутренние переселенцы и жители оккупированных территорий Украины имеют возможность проголосовать на выборах

Общественные организации и эксперты напоминают внутренним переселенцам о возможности голосования на выборах президента Украины по процедуре изменения места голосования, а также призывают Верховную Раду принять законопроект №6240, который позволит мобильным категориям граждан и внутренне перемешанным лицам реализовать свои избирательные права на всех уровнях.

"Внутреннее перемещенные лица, жители оккупированных территорий и другие мобильные категории граждан внутри страны могут воспользоваться своим правом избирать главу государства и, на мой взгляд, должны это сделать", - сказала в четверг на пресс-конференции в Киеве исполнительный директор холдинга "Группа влияния" Татьяна Дурнева.

Она напомнила, что в 2014 году около 2 млн жителей Донецкой области не смогли принять участия в голосовании на президентских выборах из-за оккупации окружных избирательных комиссий и террористической угрозы, а на парламентских выборах того же года лишь незначительное количество избирателей с пропиской на временно оккупированной территории воспользовались процедурой временного изменения места голосования.

"Нет никаких препятствий для реализации права голоса, если люди воспользуются процедурой временного изменения места голосования без изменив избирательного адреса", подчеркнула Т.Дурнева.

Она пояснила, что для такой процедуры достаточно заявления и паспорта с регистрацией на временно оккупированной территории.

Также исполнительный директор холдинга "Группа влияния" обратила внимание на то, что около десятка местных советов обратились к Верховной Раде с просьбой принять законопроект №6240, который позволит мобильным категориям граждан внутри страны реализовать избирательные права на выборах всех уровней.

"Мы надеемся, что законопроект будет включен в повестку дня следующей сессии Верховной Рады", - отметила Т.Дурнева.

Аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев поблагодарил представителей местного самоуправления, поднимающих вопросы необходимости принятия законопроекта №6240.

"Думаю, что для Верховной Рады такая деятельность должна быть примером, чтобы наконец-то в 2019 году, решить эту проблему", - сказал он.

Представитель "Опоры" отметил: "В Украине есть все инфраструктурные и общественные условия для решения проблемы обеспечения избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, которые являются мобильными внутри страны. Прежде всего, у нас есть полноценно функционирующий государственный реестр избирателей, который делает невозможным неоднократное включение в списки избирателей... Это позволяет эффективно реализовать ту процедуру, которая предложена законопроектом 6240".

По его словам, предстоящие выборы станут первым тестом для государства на способность обеспечить голосование для мобильных категорий украинцев.

Теги: #переселенцы #голосование #выборы
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