Политика

11:25 24.01.2019

Порошенко: Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро

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Порошенко: Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро

Проходящие в последние дни в Венесуэле массовые акции протеста, а также приведшее к человеческим жертвам противостояние между силовиками и активистами являются результатом популистской политики президента этой страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это то, что (прежний президент Венесуэлы Уго - ИФ) Чавес и (ставший президентом после кончивы У.Чавеса Николас - ИФ) Мадуро делали в Каракасе в Венесуэле", - сказал П.Порошенко в ходе организованного Фондом Виктора Пинчука "Украинского завтрака" в четверг в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул П.Порошенко, комментируя продолжающиеся уже несколько дней в Венесуэле многотысячные акции протеста против политики Н.Мадуро.

Теги: #венесуэла #давос #порошенко
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Интерфакс-Украина
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