Политика

10:36 24.01.2019

Порошенко анонсировал дискуссию в ГА ООН по ситуации на оккупированных РФ украинских территориях и призвал иные страны оказать Украине поддержку в этом

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Порошенко анонсировал дискуссию в ГА ООН по ситуации на оккупированных РФ украинских территориях и призвал иные страны оказать Украине поддержку в этом

Ситуацию на оккупированных Российской Федерацией территориях Донбасса и Крыма обсудят в конце второй декады февраля в Генеральной ассамблее ООН, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"20 февраля мы будем проводить дискуссию о ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму на Генассамблее ООН", - сказал П.Порошенко в ходе организованного Фондом Виктора Пинчука "Украинского завтрака" в четверг в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По словам президента Украины, там же речь будет идти и об инициативе по введению миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.

П.Порошенко добавил, что в этих вопросах на площадке ООН Украине нужна поддержка других стран. Он отметил, что вопрос координации действий был поднят во время его встреч с международными лидерами в рамках Давосского форума, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Встречался с большой китайской делегацией, там тоже есть большой украинский интерес. Китай является также постоянным членом Совета безопасности ООН", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что "мы все должны говорить единым голосом" и не дать РФ помешать украинским предложениям.

"И если Россия попробует остановить наши усилия в Совете безопасности ООН, результат должен быть таким же, как при голосовании о создании трибунала по трагедии самолета (МH17- ИФ)", - отметил П.Порошенко.

Теги: #давос #донбасс #крым #порошенко #оон
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