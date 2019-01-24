Предлагать новую формулу отношений с РФ до выполнения ею Минских соглашений нельзя, убежден Порошенко

Какие-либо инициативы о новой формуле взаимоотношений с Российской Федерацией неприемлемы до тех пор, пока она не выполнит взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства, заявляет президент Украины Петр Порошенко

"Россия должна реализовать свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал П.Порошенко на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в швейцарском Давосе в четверг.

Он подчеркнул, что новую формулу отношений с РФ выработать нельзя, поскольку она не придерживается своих обязательств.

"Россия нарушает Будапештский договор, игнорирует Минские соглашения. Каким образом можно предлагать новую формулу отношений с Россией, если все по справедливости связано с Минскими соглашениями?", - задал риторический вопрос президент Украины.