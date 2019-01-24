Политика

10:12 24.01.2019

Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале – Порошенко

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Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале – Порошенко

Создания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) завершится в феврале, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы не остановим реформы – хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершиться создание Антикоррупционного суда", - сказал президент в среду на заседании Национального инвестиционного совета, которые проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава Украинского государства отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ИФ) составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.

Теги: #давос #форум #порошенко #антикоррупционный_суд #реформы
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