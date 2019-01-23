Политика

20:28 23.01.2019

Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны

2 мин читать
Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы президентом страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что с этого момента он считает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.

"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом в среду.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть - ИФ) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Д.Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Н.Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

По словам американского лидера, он продолжит "использовать всю экономическую мощь и дипломатические рычаги США, чтобы восстановить венесуэльскую демократию".

"Мы призываем другие правительства стран Западного полушария признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы, и продолжим с ними конструктивную работу, чтобы поддержать его попытки восстановить в Венесуэле конституционный порядок", - отметил Д.Трамп, добавив, что продолжает считать режим Н.Мадуро "ответственным за любую угрозу, которую он может представлять безопасности народа Венесуэлы".

Отстраненный от власти председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы также заручился поддержкой главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро.

"Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьей 233 конституции (Венесуэлы). Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы", - написал Л.Альмагро в Twitter ОАГ.

Ранее в среду Х.Гуаидо, который на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом страны и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Н.Мадуро.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против Н.Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов и отстранения Х.Гуаидо от должности главы Национальной ассамблеи. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно Н.Мадуро вступил во второй президентский срок. Выборы президента многие страны признали нелегитимными.

Теги: #президент #венесуэла #трамп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп готовится признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции

ЕС готов обложить пошлинами товары из США на EUR20 млрд, если Трамп введет пошлины на автомобили

Адвокат Трампа назвал гипотетическими свои высказывания об обсуждениях строительства Trump Tower в Москве

Трамп в очередной раз призвал демократов обеспечить безопасность США при помощи пограничной стены с Мексикой

Порошенко пригласил президента Израиля посетить Украину в 2019 году

Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

Трамп призвал демократов не мешать прекращению "шатдауна" в США

Трамп может объявить о сроках и месте проведения второго саммита с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

Тимошенко: Воплощать новую Конституцию и общественный договор будет Национальный стратегический центр

ПОСЛЕДНЕЕ

Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале – Порошенко

Порошенко и Меркель в Давосе договорились давить на РФ для освобождения украинских заложников и военнопленных моряков - Цеголко

РФ вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы – Порошенко в интервью Bloomberg

Гриценко не фигурирует ни в одном деле Госбюро расследований – заявление партии

Вилкул озвучил предложения по изменению Конституции

Вакарчук в Лондоне снова обещает вскоре рассказать о своих видах на политику

Штаб Гриценко добивается доступа к спискам избирателей, опасаясь наличия в нем "мертвых душ"

Кошулинський, Мороз і Добродомов подали документи на реєстрацію кандидатами в президенти

Кошулинский, Мороз и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты

Р.Бессмертный создаст партию для участия в выборах в Раду, будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА