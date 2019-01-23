Политика

20:15 23.01.2019

Порошенко и Меркель в Давосе договорились давить на РФ для освобождения украинских заложников и военнопленных моряков - Цеголко

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Порошенко и Меркель в Давосе договорились давить на РФ для освобождения украинских заложников и военнопленных моряков - Цеголко

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Давосе обсудили предотвращение вмешательству России в президентские выборы в Украине, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Порошенко и Меркель обменялись мнениями по предотвращению российскому вмешательству в президентские выборы в Украине. Также собеседники договорились продолжить давление на Россию для освобождения всех украинских заложников, в том числе военнопленных моряков", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, П.Порошенко поздравил А.Меркель со вступлением Германии в полномочия непостоянного члена Совета Безопасности ООН с 1 января 2019 года.

"Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, что будет способствовать имплементации Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Президент Украины также выразил признательность за усилия Германии для минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечения свободы судоходства в регионе и безусловного и немедленного освобождения украинских моряков.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили риски для энергетической безопасности ЕС", - сообщает пресс-служба.

Канцлер Германии также "отметила реформы в Украине и важность их продолжения".

Теги: #порошенко #меркель
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