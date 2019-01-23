РФ вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы – Порошенко в интервью Bloomberg

Российская Федерация путем использования демократических инструментов влияет на избирательные процессы, которые проходят в европейских странах, включая и Украину, в 2019 году, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы принимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Надеяться на ответственное голосования людей", - сказал П.Порошенко в интервью Bloomberg в среду на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

П.Порошенко отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.

"Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине, и во время выборов в Европейский парламент", - сказал президент.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что опасность популизма актуальна как для Украины, так и для Европы.

"Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают", - сказал он.