Гриценко не фигурирует ни в одном деле Госбюро расследований – заявление партии

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко не является фигурантом уголовных дел, расследуемых Государственным бюро расследований, заявляют в его партии.

Пресс-служба "Гражданской позиции" распространила заявление, в котором назвала недостоверной распространенную 22 января в ряде электронных СМИ информацию о возбуждении уголовного дела №6201800000000020 по ч. 1. ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) против А.Гриценко и опубликовали соответствующую выписку из единого реестра досудебных расследований.

"Данная выписка не имеет ни одной ссылки на бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. В связи с этим, уполномоченный кандидата в президенты Анатолия Гриценко Руслан Чернолуцкий обратился за разъяснениями в Государственное бюро расследований, где ему сообщили, что ни в одном уголовном деле ГБР Анатолий Гриценко не фигурирует ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля", - подчеркивают в партии.

В "Гражданской позиции" расценивают распространение подобной неправдивой информации как провокацию, которую связывают исключительно с участием А.Гриценко в выборах президента Украины.

"Вместе с тем, Анатолий Гриценко всегда подчеркивал готовность к любому сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставлению любой информации, которой он владеет", - отмечают в партии.