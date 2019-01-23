ЕС готов обложить пошлинами товары из США на EUR20 млрд, если Трамп введет пошлины на автомобили

Европейский союз готов ввести пошлины на импорт американских товаров на общую сумму 20 млрд евро, если президент США Дональд Трамп выполнит свою угрозу и обложит дополнительными пошлинами европейские автомобили, заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам торговли Жан-Люк Демарти.

"Мы должны быть готовы к симметричному и эффективному ответу на любые новые торговые ограничения, которые США могут ввести против нас, - приводит его слова агентство Bloomberg. - Мы подготовили черновой список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты меры".

Данное заявление свидетельствует о наличии рисков эскалации противоречий в торговле между США и ЕС, несмотря на достигнутое летом 2018 года соглашение, по которому обе стороны пообещали воздерживаться от враждебных мер и стремиться к полному устранению пошлин и иных торговых барьеров.

Власти США в настоящее время проводят проверку импорта автомобилей, которая будет завершена в феврале. Отмечается, что стоимость поставляемых в Штаты европейских автомобилей в 10 раз превышает объем поставок стали и алюминия, на которые были введены пошлины в прошлом году.