Кошулинский, Мороз и Добродомов подали документы на регистрацию кандидатами в президенты

Бывший председатель Верховной Рады (на протяжении 1994-1998, 2006-2007 годов) Александр Мороз, экс-вице-спикер парламента (2012-2014 годы) Руслан Кошулинский и внефракционный народный депутат нынешнего созыва Дмитрий Добродомов подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации их кандидатами в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, политики посетили ЦИК в среду. При этом их сопровождали однопартийцы.

Как сообщалось, А.Мороза выдвинула "Социалистическая партия Александра Мороза" 12 января. Партия "Всеукраинское объединение "Свобода" выдвинула своим кандидатом на пост президента Украины Р.Кошулинского 22 января. В этот же день партия "Народный контроль" выдвинула Д.Добродомова.

Ранее в среду документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента подала лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.