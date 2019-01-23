Кошулинський, Мороз і Добродомов подали документи на реєстрацію кандидатами в президенти

Колишній голова Верховної Ради (протягом 1994-1998, 2006-2007 років) Олександр Мороз, екс-віце-спікер парламенту (2012-2014 роки) Руслан Кошулинський і позафракційний народний депутат нинішнього скликання Дмитро Добродомов подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації їх кандидатами в президенти України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", політики відвідали ЦВК у середу. При цьому їх супроводжували однопартійці.

Як повідомлялося, О.Мороза висунула "Соціалістична партія Олександра Мороза" 12 січня. Партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висунула своїм кандидатом на посаду президента України Р.Кошулинського 22 січня. Цього самого дня партія "Народний контроль" висунула Д.Добродомова.

Раніше в середу документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на посаду президента подала лідерка партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.