Политика

12:51 23.01.2019

Р.Бессмертный создаст партию для участия в выборах в Раду, будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец

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Р.Бессмертный создаст партию для участия в выборах в Раду, будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец

Партия политика, экс-вице-премьера Украины Романа Бессмертного проведет учредительное собрание 26 января, эта новая политсила намерена участвовать в парламентских выборах, а сам Р.Бессмертный планирует баллотироваться на выборах президента как самовыдвиженец.

Как сообщила пресс-служба Р.Бессмертного, название, программа и устав партии будут утверждены в субботу, 26 января, в Киеве на учредительном собрании партии.

"Роман Бессмертный сказал, что новая политическая сила собирается участвовать в парламентских выборах 2019 года. Сам политик на следующей неделе зарегистрируется кандидатом в президенты как самовыдвиженец", - сказано в сообщении.

По словам политика, новая партия будет следовать принципам неоконсерватизма, будет "современная новейшая организационная структура и новейшие подходы к материально-техническому обеспечению партии".

В мае 2018 года Р.Бессмертный заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины.

В декабре он заявил о начале работы по созданию партии нового образца, учредительный съезд которой может пройти в конце января 2019 года.

Р.Бессмертный - народный депутат Украины II, III, IV и V созывов.

Вице-премьер-министр Украины с февраля по ноябрь 2005 года (в правительства Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова).

С февраля 2010 по июнь 2011 – посол Украины в Беларуси.

Представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Теги: #бессмертный #выборы
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