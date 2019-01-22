Политика

18:18 22.01.2019

Бойко и Рабинович призвали оппозицию объединиться ради будущего Украины

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Бойко и Рабинович призвали оппозицию объединиться ради будущего Украины

Основатели "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович на совместном брифинге во вторник, 22 января, назвали дату Всеукраинского чрезвычайного съезда "Оппозиционной платформы – За жизнь" и призвали оппозиционные силы к консолидации ради победы на выборах.

В.Рабинович сообщил, что Всеукраинский чрезвычайный съезд партии состоится 29 января и на нем будет поддержано выдвижение Ю.Бойко кандидатом в президенты. "Чрезвычайный он потому, что на нем мы должны выработать методы борьбы с политической и экономической катастрофой, охватившей страну" – заявил парламентарий

"Присоединяйтесь к тем, кто может победить эту власть. Это очень важно. А потом разберемся, кто кому Рабинович",– добавил политик.

"Ю.Бойко выразил благодарность В.Рабиновичу за поддержку его кандидатуры на президентских выборах. "Это только начало объединительного процесса, который набирает ход. К нам присоединяется все больше организаций, все больше людей понимает, что за нами сила, и только вместе мы можем заставить уйти этот режим, который довел страну до катастрофы. Вместе мы победим. Мы на это нацелены. Мы в это верим. Победа будет за нами!", – подчеркнул он.

22 января ЦИК зарегистрировала Ю.Бойко как кандидата в президенты Украины. Он подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации 17 января.

"Страна устала от псевдореформ и непрекращающейся войны. Люди хотят мира и спокойной жизни. Мы дадим им это. Остановим войну, возродим экономику, прекратим грабительскую тарифную политику, вернем Украине стабильность. Страна будет развиваться, а не распадаться, слушая бесконечные обещания дискредитировавших себя политиков", – отметил кандидат в президенты.

"Нас поддерживает вся Украина, все, кто переживает за ее будущее и будущее своих детей. Нам здесь жить и работать. Мы готовы к борьбе, и мы победим. Потому что за нами – правда", – добавил политик, при этом выразив убеждение, что 2019-й станет годом начала процветания Украины.

Теги: #бойко #выборы #рабинович
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