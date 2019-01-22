Партия "Народный контроль" выдвинула нардепа Добродомова кандидатом в президенты

Партия "Народный контроль" приняла решение о выдвижении своего лидера, внефракционного народного депутата Дмитрия Добродомова кандидатом на пост президента Украины.

"Политическая партия "Народный контроль" официально выдвинула Дмитрия Добродомова кандидатом на пост президента Украины", - сообщается на сайте политсилы во вторник.

В сообщении указано, что 23 января Д.Добродомов подаст документы в Центральную избирательную комиссию.