Политика

14:40 22.01.2019

Проект резолюции ПАСЕ предусматривает требование освобождения украинских моряков и политзаключенных в РФ – Гончаренко

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Проект резолюции ПАСЕ предусматривает требование освобождения украинских моряков и политзаключенных в РФ – Гончаренко

Проект резолюции ПАСЕ по конфликту в Азовском море, который будет рассматриваться на заседании Ассамблеи в четверг, 24 января, содержит требования освободить всех украинских военных моряков и политзаключенных в России, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Осуждает (резолюция ПАСЕ – ИФ) строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины. Осуждает обыски украинских судов в Азовском море, что также приравнено к нарушению территориальной целостности. Поддерживает предложение Европейского Парламента о миссии ОБСЕ на всей территории Украины (включая Крым)", - рассказал А.Гончаренко о готовящейся резолюции на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также сообщил, что проект резолюции ПАСЕ предусматривает поддержку предложения Германии и Франции о третьей стороне наблюдателей в Керченском проливе, которая будет гарантировать свободу передвижения всех судов по проливу.

"Призывает к освобождению наших военных, которых Россия незаконно держит у себя. Россия будет нести наказание за все свои действия. Мы будем тщательно и на всех фронтах защищать интересы Украины", - подчеркнул А.Гончаренко.

Теги: #пасе #россия #украина #рф #гончаренко #моряки #азовское_море #политзаключенные
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