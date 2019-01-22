Полиция расследует 4 уголовных производства по нарушению избирательного законодательства

Национальная полиция расследует 4 уголовных производства по фактам нарушений избирательного законодательства во время президентской избирательной кампании, факты так называемых "избирательных сеток" пока не фиксируются, заявляет и.о. начальника Главного следственного управления национальной полиции Руслан Дударец.

"Первое уголовное производство - по факту нападения на Анатолия Гриценко в Одессе. Внесены сведения по статье о хулиганстве, но поскольку было столкновение, то также внесена информация по 342 статье (причинение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов) и вмешательство в деятельность государственного деятеля (со. 346 УК", - рассказал он журналистам во вторник в Киеве.

Р.Дударец напомнил, что это произошло ещё до официального старта избирательной кампании.

Также, он рассказал, что расследуется уголовное производство по факту хулиганства в Деснянском районе Киева - 14 января был обстрелян из пневматического пистолета автомобиль пресс-секретаря штаба А.Гриценко.

"Ещё одно производство касается подкупа избирателей, этот факт имел место в Полтаве, а в Черкасской области расследуется производство по со.157 УК - по факту якобы кражи сейфа. Думаю, что сейф просто переместили, а человек, который заявил об этом, просто не был проинформирован. Этот человек является членом избирательного штаба", - сообщил и.о. начальника главного следственного управления.

Отвечая на вопрос агентства, зарегистрированы ли факты так называемых каруселей и избирательных сеток, он сказал: "Такого ещё нет... Пока такого глобально нет. Думаю, у нас ещё все впереди".

"Сейчас основными являются админнарушения, в большинстве случаев это касается агитационных материалов без указания типографии и тиража. Этим занимается департамент превенции, так как нет состава уголовного правонарушения", - добавил он.