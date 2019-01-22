Политика

13:55 22.01.2019

Счета избирательных фондов открыли только трое из 12 кандидатов в президенты Украины - Аваков

2 мин читать
Счета избирательных фондов открыли только трое из 12 кандидатов в президенты Украины - Аваков

Из 12 кандидатов в президенты Украины, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, только трое открыли счета избирательных фондов, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"С 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - сказал А.Аваков во вторник во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает департамент коммуникации МВД.

Министр отметил, что правоохранительные органы соблюдают закон и не будут идти на уступки.

"Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже возбуждены уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкупом на выборах", - подчеркнул А.Аваков.

Он напомнил, что Министерство внутренних дел Украины создало систему реагирования на обращения граждан.

По словам министра, все сигналы о нарушениях поступают в специальную рабочую группу, которая передает уже подтвержденные факты в Нацполицию, где они обрабатываются в главном следственном управлении, департаменте оперативной поддержки и департаменте превентивной деятельности. Кроме того, в МВД заработала рабочая группа, которая занимается обеспечением избирательного процесса.

Вместе с тем, А.Аваков заявил, что кандидат в президенты имеет право, в случае необходимости, обратиться в полицию за охраной.

В свою очередь советник министра Иван Варченко подчеркнул, что выборы в Украине должны стать эталоном демократичности. "Я хотел бы обратиться к штабам кандидатов. Сделайте все возможное, чтобы эта избирательная кампания стала образцовой. Не прибегайте к грязным технологиям и механизмам провокаций. Этим самым вы делаете нашу страну слабее", - сказал он.

Теги: #избирательные_фонды #аваков #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК Украины не имеет оснований для отказа россиянам из ОБСЕ быть наблюдателями на выборах, но их могут не пропустить через госграницу - Айвазовская

Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины

Вилкул и Кива подали документы в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты

В полиции рассказали о "слабых местах" во время президентской избирательной кампании

"Свобода" выдвинула Кошулинского в президенты при поддержке еще ряда националистических сил

"Наш край" требует от ЦИК немедленного назначения выборов в 69 ОТГ на 31 марта

Полиция расследует 4 уголовных производства по нарушению избирательного законодательства

Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах в видеообращении на съезде "Батькивщины"

Кремль ведет беспрецедентную подготовку к вмешательству в украинские выборы – Порошенко

Депутат-миллионер Корнацкий подал документы на кандидата в президенты как самовыдвиженец

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко вручил госнаграды в День Соборности Украины

Все оппозиционные кандидаты должны сняться в пользу Бойко – политолог

Россия не договаривалась с Берлином и Парижем о постоянном размещении наблюдателей в районе Керченского пролива, заявляют в Москве

Проект резолюции ПАСЕ предусматривает требование освобождения украинских моряков и политзаключенных в РФ – Гончаренко

Экс-первый замглавы СБУ Трепак присоединился к команде А.Гриценко

Порошенко обещает подписать закон, определяющий механизм смены религиозными общинами подчиненности, в ближайшие дни

Украина – унитарное государство, никаких федераций и никаких специальных статусов не будет – Порошенко

Адвокат Трампа назвал гипотетическими свои высказывания об обсуждениях строительства Trump Tower в Москве

Порошенко поздравил украинцев c Днем соборности Украины: Только в единстве наша сила

Трамп в очередной раз призвал демократов обеспечить безопасность США при помощи пограничной стены с Мексикой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА