Экс-первый замглавы СБУ Трепак присоединился к команде А.Гриценко

Бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак (июль 2015 - апрель 2016 года) присоединился к команде кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"После вчерашней передаче "Свобода слова" на ICTV получил много звонков и смс с одним вопросом - означает ли мое участие в этой передаче, что я вхожу в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко? Отвечаю - да. Я принял такое решение. Честно признаюсь, что далось оно мне не просто, учитывая, что я не был публичным политиком и всегда хотел заниматься конкретными практическими вопросами", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По его мнению, на выборах президента существует "огромная угроза сохранения существующей олигархической системы правления и пророссийского вектора дальнейшего развития Украины", которую может устранить только победа демократического и проукраинского кандидата.

В.Трепак отметил, что выступает за объединение ключевых демократических сил и политиков, в частности, Анатолия Гриценко, Андрея Садового и Святослава Вакарчука, о чем он лично говорил с каждым из них.

"Времени на размышления об объединении фактически нет - решение нужно принимать уже. А что касается вопроса, вокруг кого персонально объединяться, то ответ на него нужно давать с чисто прагматических соображений. Ставку следует делать на того, кто имеет наибольшую электоральную поддержку, а следовательно и наибольший шанс победить", - убежден он.

В.Трепак известен тем, что за годы работы в СБУ с 2000 года принимал участие в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в 2009 году.

В период после Революции Достоинства В.Трепак известен участием в расследовании дела "бриллиантовых прокуроров" и передачей в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документов по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.