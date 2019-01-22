Политика

13:33 22.01.2019

Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах в видеообращении на съезде "Батькивщины"

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Саакашвили пожелал Тимошенко успехов на президентских выборах в видеообращении на съезде "Батькивщины"

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили высказался в поддержку Юлии Тимошенко в видеообращении, которое продемонстрировали на съезде партии "ВО "Батькивщина" во вторник в Киеве.

По мнению М.Саакашвили, заявления Ю.Тимошенко о том, что стоимость газа в Украине может быть ниже, не являются популистскими.

"Если убрать элемент олигархических денег, которые украинцы платят за газ и электроэнергию в карманы олигархов и Порошенко , естественно, электричество и газ могут быть дешевле. Украина может стать великой страной и сверхдержавой. Но для этого нужно убирать Порошенко и его банду", - сказал экс- президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА.

"Потому в этом соревновании я желаю успехов Украине, желаю успехов Юлии Тимошенко, желаю успехов каждому из вас", - отметил он.

Теги: #батькивщина #тимошенко #саакашвили #выборы
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