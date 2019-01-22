Политика

12:55 22.01.2019

Кремль ведет беспрецедентную подготовку к вмешательству в украинские выборы – Порошенко

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Кремль ведет беспрецедентную подготовку к вмешательству в украинские выборы – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о масштабной подготовке Кремля к вмешательству в украинские президентские и парламентские выборы, которые состоятся в этом году в Украине.

"Мы находимся накануне важного народного волеизъявления. 100 лет исторического опыта приводят нас к правильным выводам из прошлого. Мы знаем о беспрецедентном масштабе подготовки Кремля к вмешательству в выборы. И с этим сталкиваемся, кстати, не только мы", - сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что не сомневается в мудрости украинского народа, его единства на пути в ЕС и НАТО.

Теги: #кремль #россия #рф #выборы #порошенко
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