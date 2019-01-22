Порошенко поздравил украинцев c Днем соборности Украины: Только в единстве наша сила

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев cо столетним юбилеем Акта Злуки (рус. воссоединения – ИФ) Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и подчеркнул, что только в единстве народа его сила и победа.

"Сегодня мы отмечаем столетие провозглашения Акта Злуки УНР и ЗУНР. Этот чрезвычайно важный документ, подписанный 22 января 1919г, стал одной из исторических основ Акта провозглашения независимости Украины в 1991 году", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Президент Украины подчеркнул, что опыт национально-освободительной борьбы и украинского государства начала ХХ века имеет еще одно важное для украинцев измерение - теперь они обязаны не повторить ошибки наших предшественников и сделать правильные выводы из уроков истории.

"Только в единстве наша сила. Только в единстве наша победа. Поздравляю Украину и украинцев с Днем Соборности! Слава Украине - соборной и неделимой!", - написал П.Порошенко.

День соборности Украины - государственный праздник Украины. Отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки УНР и ЗУНР в единое украинское государство.