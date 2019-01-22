Гриценко: оккупированный Донбасс можно вернуть за 5 лет, но без "особых статусов" и РФ должна компенсировать ущерб

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко вновь подчеркивает, что видит возможности вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в состав Украины в течение одного 5-летнего президентского срока, без закрепления в Конституции "особого статуса" для этого региона, а Российская Федерации должна компенсировать нанесенный ею ущерб.

"Есть реальная возможность вернуть оккупированные территории Донбасса в течение пятилетнего срока (президентства – ИФ). Но ключевое – не будет никаких "особых статусов", закрепленных в Конституции, не будет полной безусловной амнистии, которая сейчас определена Минскими соглашениями, будет четкая линия морали и ответственности. И там будет действовать флаг и закон Украины – это ключевое", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

А.Гриценко убежден, что совершенно неприемлемыми являются условия, сравнимые с капитуляцией Украины в этом вопросе. "На условиях капитуляции эти территории можно вернуть и завтра, но десятки тысяч погибших и раненых, минимум 600 тыс. беженцев, подорванная экономика – этого прощать нельзя. Поэтому вернуть на достойных условиях для Украины, и Россия должна компенсировать тот ущерб, который она нам нанесла", - отметил он.

При этом кандидат в президенты указал, что не все проблемы и трудности на оккупированных территориях Донбасса будут решены уже за 5 лет по объективным причинам. "Потому что только разминирование территорий может занять больше времени. Заживление психологических ран может занять и 10, и 15, и 20 лет, потому что мы знаем, как после войн непросто заживают человеческие раны", - пояснил он.

А.Гриценко также заявил, что нельзя забыть об аннексированном Крыме, и предлагаемый им план ставит ключевой целью возвращение Украины в пределы международно-признанных границ.

"В мире сейчас никто не знает, как вернуть Крым. У всех четкое ощущение, что это произойдет "после Путина". Но сделать все через механизмы дипломатии, санкции, чтобы не было унижения, ограничения прав наших граждан, которые живут в Крыму, украинское государство обязано и будет это делать", - отметил он.