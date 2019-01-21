Политика

19:13 21.01.2019

Российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры в ожидании предстоящих выборов

2 мин читать
Российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры в ожидании предстоящих выборов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры Украина–Россия – Европейская Комиссия в отношении транзита газа через украинскую территорию в страны Европы, ожидая результатов выборов в Украине.

"Российская делегация не скрывала, что ожидает политических изменений, ждет выборы, намекая, что следующие консультации должны быть в мае, и мае что-то изменится, и будет абсолютно другая реальность. Это был постоянный фон этих консультаций", - заявил он журналистам в понедельник в Брюсселе по окончании трехсторонних переговоров на политическом уровне.

При этом П.Климкин отметил тот факт, что российская делегация опоздала на переговоры больше, чем на полчаса. "Наверное, ожидали инструкций, но все равно консультации были сюрреалистическими", - охарактеризовал глава украинского внешнеполитического ведомства прошедшие переговоры.

Другим элементом консультаций П.Климкин назвал тот факт, что глава российского "Газпрома" Алексей Миллер "трижды подчеркивал", что они готовы продолжить уже существующие контракты.

"Причем он говорил, что эти контракты можно продолжить без каких-либо экспертных консультаций. Я пытался у него переспросить, что он имеет в виду. Он подтвердил, что именно так, именно эти контракты и вперед", - рассказал П.Климкин.

Еще одним элементом обсуждения глава МИД Украины отметил то, что российская сторона не хочет принимать во внимание то, что в Украине уже действует другое энергетическое законодательство, отличное от того, в рамках которого были заключены договоры на транзит газа в 2009 году.

"Российская сторона даже не рассматривает, что у нас теперь другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отражают европейское законодательство, и то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни, тем более, "Газпром" рассматривать на этом этапе не хочет", - детализировал он.

При этом П.Климкин подчеркнул, что "даже Европейская Комиссия теперь пытается объяснить России, что правила изменились, что жизнь изменилась, но логика господина Миллера – просто продолжить существующие контракты".

Украинский министр также напомнил, что российская сторона также не признает решений Стокгольмского арбитража. "Ситуация изменилась для всех, только не для России", - подчеркнул П,Климкин.

Ранее в этот день в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних газовых переговоров на политическом уровне при участии вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины П.Климкина, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, исполнительного директора НАК Юрия Витренко, министра энергетики России Александра Новака и представителей "Газпрома".

Теги: #рф #переговоры #украина #газ
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК РФ отправила в МИД предложения по возможным наблюдателям на выборах президента Украины

Порошенко: защитники Донецкого аэропорта заложили основу для победы Украины и она придет

Брюссель ожидает от Москвы и Киева четких обязательств достичь прогресса для заключения нового контракта на транзит российского газа в ЕС c 2020 года

Германия требует от РФ немедленного освобождения пленных украинских моряков

Украина и Германия договорились о встрече экспертов по обсуждению мониторинговой миссии в Керченском проливе

Европейские правила при реализации проекта "Северный поток-2" могут сделать трехсторонние переговоры по газу эффективными – Климкин

Украина подтвердила готовность участия в переговорах в "нормандском формате"

РФ систематически нарушает достигнутые в Минске договоренности, включая и последнее о режиме прекращения огня – Климкин

Климкин ратует за введение биометрического визового режима с РФ и системы информирования россиянами о своей поездке в Украину

Климкин: 49 соглашений с РФ уже прекратили свое существование, еще под полсотни пересматриваются

ПОСЛЕДНЕЕ

Опасения Еврокомиссии в отношении "Северного потока - 2" остаются - Шефчович

Второй референдум по Brexit станет ударом по единству общества - Мэй

Кандидатов в президенты стало 12

Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами

ЕС может ввести санкции против РФ за удерживание украинских моряков

Букмекер bwin вновь повысил ставки на победу Зеленского

Надежду Савченко планируют выдвинуть кандидатом в президенты Украины

"Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко

Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и его заместитель

Партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Зеленского кандидатом в президенты Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА