Второй референдум по Brexit станет ударом по единству общества - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, по ее мнению, значительная часть палаты общин британского парламента не поддерживает идею организации второго референдума по Brexit.

"Я не верю, что (в палате - ИФ) существует большинство, выступающее за второй референдум", - сказала она во время выступления в палате общин в понедельник.

"Второй референдум мог бы нанести ущерб социальному единству из-за подрыва веры в демократию", - отметила она.

По ее словам, задача правительства - воплотить в жизнь результаты состоявшегося в 2016 году референдума, большинство участников которого выступили за выход Великобритании из состава ЕС.