Политика

17:35 21.01.2019

ЦИК РФ отправила в МИД предложения по возможным наблюдателям на выборах президента Украины

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ЦИК РФ отправила в МИД предложения по возможным наблюдателям на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ЦИК России.

"ЦИК России представила в МИД России список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению (на выборах президента Украины - ИФ)", - говорится в сообщении, поступившем в ответ на запрос Interfax.ru в понедельник.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января подтвердил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия в миссии наблюдения за президентскими выборами в Украине.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию (наблюдения). Так что у нас приглашение есть", - заявил С.Лавров журналистам.

9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента по линии ОБСЕ. Такая позиция сформулирована в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир.

В свою очередь И.С.Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами и обеспечить доступ всем членам миссии Организации.

Теги: #наблюдатели #рф #обсе #выборы
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