Политика

17:19 21.01.2019

Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами

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Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами

 Президент Украины Петр Порошенко и спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн обсудили поддержку Кнессетом ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, подписание которого ожидается в понедельник.

"Также была выражена надежда, что Кнессет признает Голодомор геноцидом украинского народа", - сообщает сайт президента Украины.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сфере.

Собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.

П.Порошенко и Ю.Эдельштейн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Теги: #порошенко #зст #израиль
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