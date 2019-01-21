Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами

Президент Украины Петр Порошенко и спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн обсудили поддержку Кнессетом ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, подписание которого ожидается в понедельник.

"Также была выражена надежда, что Кнессет признает Голодомор геноцидом украинского народа", - сообщает сайт президента Украины.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сфере.

Собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.

П.Порошенко и Ю.Эдельштейн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.