Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами
Президент Украины Петр Порошенко и спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн обсудили поддержку Кнессетом ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, подписание которого ожидается в понедельник.
"Также была выражена надежда, что Кнессет признает Голодомор геноцидом украинского народа", - сообщает сайт президента Украины.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сфере.
Собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.
П.Порошенко и Ю.Эдельштейн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.