Политика

17:30 21.01.2019

Кандидатов в президенты стало 12

1 мин читать
Кандидатов в президенты стало 12

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года - Александра Шевченко и Романа Насирова.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение ЦИК приняла на заседании в понедельник.

Экс-глава Государственной фискальной службы Украины Р.Насиров баллотируется в президенты как самовыдвиженец.

Внефракционный народный депутат А.Шевченко - кандидат от партии "Укроп", где выиграл внутрипартийные праймериз.

Теги: #цик #кандидаты #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК РФ отправила в МИД предложения по возможным наблюдателям на выборах президента Украины

Букмекер bwin вновь повысил ставки на победу Зеленского

Надежду Савченко планируют выдвинуть кандидатом в президенты Украины

"Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко

Партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Зеленского кандидатом в президенты Украины

Зеленский намерен вести предвыборную кампанию в режиме риал-тайм

"Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты экс-журналиста Гнапа

Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты – "Оппозиционный блок"

Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

На Харьковщине в полицию поступило 7 заявлений о нарушении предвыборной агитации

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко и спикер Кнессета Израиля Эдельштейн обсудили подписание ЗТС между странами

ЕС может ввести санкции против РФ за удерживание украинских моряков

Совет ЕС утвердил санкции за химоружие, в список включены руководитель ГРУ и его заместитель

Симоненко может регистрироваться кандидатом в президенты Украины только как самовыдвиженец

Ляшко ратует за возвращение смертной казни в Украине

Порошенко пригласил президента Израиля посетить Украину в 2019 году

Дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе пройдут в ПАСЕ 24 января

Мэй объявит "план Б" по Brexit

Порошенко 20-21 января находится с визитом в Израиле

Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА