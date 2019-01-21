Политика

14:42 21.01.2019

Надежду Савченко планируют выдвинуть кандидатом в президенты Украины

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Надежду Савченко планируют выдвинуть кандидатом в президенты Украины

Внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО и подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение государственной власти, намерены выдвинуть кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии 26 января.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" сестра Н.Савченко, глава партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Вера Савченко, на субботу, 26 января, запланировано проведение съезда этой политической силы в киевской гостинице "Украина". На съезде должно быть принято соответствующее решение о выдвижении Н.Савченко в президенты.

Теги: #савченко #выборы
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