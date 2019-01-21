Политика

14:19 21.01.2019

"Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко

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"Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко

 "Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве.

В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников О.Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.

Согласно информации, озвученной на съезде, в мероприятии приняли участие 1100 делегатов.

Теги: #ляшко #радикальная_партия #выборы
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