"Радикальная партия" выдвинула кандидатом в президенты Украины Олега Ляшко
"Радикальная партия" выдвинула своего лидера Олега Ляшко кандидатом на пост президента Украины.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял XXII съезд партии, который прошел в понедельник в Киеве.
В ходе съезда продемонстрировали видео с обращениями сторонников О.Ляшко из разных регионов. Также несколько сторонников политика, его учительница и заместитель его по фракции в Верховной Раде Андрей Лозовой выступили на съезде.
Согласно информации, озвученной на съезде, в мероприятии приняли участие 1100 делегатов.