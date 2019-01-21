Политика

14:12 21.01.2019

Партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Зеленского кандидатом в президенты Украины

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Партия "Слуга народа" выдвинула шоумена Зеленского кандидатом в президенты Украины

 Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении шоумена, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

"Кандидатом на пост президента Украины от партии "Слуга народа" был выдвинут Владимир Зеленский, художественный руководитель студии "Квартал 95", - сообщает пресс-служба В.Зеленского.

Кроме того, съезд уполномочил руководителя партии Ивана Баканова на подписание решения о выдвижении кандидата от партии на выборах президента Украины и на подачу документов, предусмотренных законом "О выборах президента Украины", в Центральную избирательную комиссию с правом передоверия этих полномочий третьим лицам.

Решение по этим двум вопросам приняты единогласно.

Теги: #зеленский #выборы
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Интерфакс-Украина
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