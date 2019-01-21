Политика

13:59 21.01.2019

Симоненко может регистрироваться кандидатом в президенты Украины только как самовыдвиженец

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Симоненко может регистрироваться кандидатом в президенты Украины только как самовыдвиженец

 Партии, деятельность которых попадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения, поясняет министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Согласно закону о декоммунизации … среди форм запрета деятельности Коммунистической партии есть также запрет участия в избирательном процессе. Это норма прямого действия", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

П.Петренко пояснил, что если лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко захочет выдвигаться кандидатом в президенты, то может использовать такой юридический инструмент, как самовыдвижение.

"То есть, теоретически в юридическом русле можно говорить только о такой возможности его участия в выборах… ЦИК и органы, которые проводят проверку, выясняют, не попадают ли под запрет по закону о декоммунизации партии, которые выдвигают того или иного кандидата. Если такая партия попадает под запрет, то она не имеет права выдвигать кандидатов на президентскую или парламентскую кампанию", - рассказал глава Минюста.

Он добавил, что кроме КПУ, есть ещё ряд "их сателлитов", и такой запрет по закону распространяется и на них.

Теги: #минюст #симоненко
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