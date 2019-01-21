Политика

11:39 21.01.2019

Порошенко пригласил президента Израиля посетить Украину в 2019 году

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Порошенко пригласил президента Израиля посетить Украину в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего израильского коллегу Реувена Ривлина посетить Украину в текущем году.

"Глава Украинского государства пригласил президента Израиля Реувена Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году", - сообщается на сайте президента Украины по итогам переговоров между главами государств в понедельник в Иерусалиме.

П.Порошенко призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время акта агрессии в районе Керченского пролива.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейшее развитие дружественных отношений между Украиной и Израилем.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности, урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии.

П.Порошенко и Р.Ривлин отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.

Собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое будет подписано в понедельник вечером.

Как сообщалось, П.Порошенко находится 20-21 января с официальным визитом в Израиле.

Теги: #президент #порошенко #визит #израиль
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