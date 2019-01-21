Зеленский намерен вести предвыборную кампанию в режиме риал-тайм

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, не озвучивает дату, когда подаст документы в Центральную избирательную комиссию, заявляет о намерении провести съезд партии "Слуга народа", а предвыборную кампанию хочет транслировать в режиме риал-тайм.

"Съезд партии будет. (…) Здесь будет съезд (в офисе на Печерске в Киеве - ИФ). Вы никогда таких съездов партии не видели. (…) Хорошо, все открою. Но можно пока дату, когда я иду в ЦИК, не говорить?" – сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

По словам В.Зеленского, он хочет проводить открытую предвыборную кампанию, чтобы "в риал-тайме люди видели все, чем мы занимаемся: создание команды, создание программы, съезд, поход в ЦИК". "Это все мы будем транслировать и показывать", - добавил он.

Шоумен пояснил, что он "все еще не политик", а руководитель студии "Квартал 95". Отвечая на вопрос о том, кто идет в политику вместе с ним, В.Зеленский заметил: "Один человек хочет (из студии "Квартал 95" – ИФ). Это будет сюрприз. …человек должен решить сам".

Он также сообщил, что избирательный штаб возглавляет глава движения (партии) "Слуга народа" Иван Баканов, идеологом является доктор юридических наук Руслан Стефанчук.

"Нас несколько человек. Тут нет миллиона маркетологов, но семерка творческих людей есть", - сказал В.Зеленский.

На вопрос о том, кто финансирует избирательную кампанию, он ответил: "Мы сами. (…) Не только из моего кармана. Слава Богу, у меня есть друзья".

На просьбу подтвердить информацию о том, что якобы владелец медиахолдинга "1+1 медиа" бизнесмен Игорь Коломойский должен ему$4 млн, В.Зеленский сказал: "Это коммерческая тайна, я не хочу говорить. Это действительно правда, они нам должны деньги. Сумма немаленькая. "1+1" нам должны". Отношения с И.Коломойским он назвал рабочими: "Я считаю, что только рабочий процесс".

Отвечая на вопросы о том, что, согласно журналистскому расследованию, В.Зеленский является совладельцем кипрской компании "Green Family LTD", на которую записано три компании на территории России, в частности "Грин филмс", он пояснил, что его компания получает роялти "от всего продукта, который производился до 2014 года", заявив при этом, что в Россию "не ездок и работать с ними не хочу", а также пообещав выйти из российской компании.

"С 2011 до 2021 года мы получаем роялти от "Сватов". Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет. Мы возьмем эти деньги, они переходят на нашу кипрскую компанию, с Кипра они приходят в Украину и на это мы снимаем здесь. Мы все снимаем только в Украине, и это правда. (…) Все, что мы получаем, – это деньги от роялти. Мы закроем, выйдем из этой компании как учредители", - рассказал шоумен.

Он уточнил, что намерен выйти не из компании "Грин филмс", а из кипрской компании, которая является владельцем тех российских компаний.

В.Зеленский подтвердил, что в декабре 2018 года встречался с президентом Украины Петром Порошенко по инициативе администрации главы государства. По его словам, П.Порошенко спрашивал его о намерениях участия в выборах президента и В.Зеленский ответил, что думает над этим.

Говоря о своих президентских амбициях, шоумен заметил: "…считаю, что если мы выиграем президентскую гонку, то мы выиграем и парламентские выборы". В то же время, в случае поражения на выборах президента пообещал не продолжать "историю в политике". "Я пойму, что люди не хотят видеть такую политическую фигуру. Все. Это раз. Я вернусь к своей профессии. Это два. И потом никто еще не сказал, что будет второй тур. Это три", - сказал он.

Отвечая на вопросы о будущем Донбасса, в частности о прекращении войны и о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, В.Зеленский сказал: "Прежде всего я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать". На уточняющий вопрос, с кем намерен договариваться, ответил: "У нас есть сегодня Минские договоренности, которые не очень работают. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны".

"Надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории. Наверное, не быстро, но у нас есть вариант – остановить стрельбу. Договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Думаю, об этом договоримся. А потом поднимем нашу страну", - изложил свое видение В.Зеленский.