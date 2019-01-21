Политика

10:16 21.01.2019

Мэй объявит "план Б" по Brexit

2 мин читать
Мэй объявит "план Б" по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представит парламенту обновленный план по Brexit.

Озвучивать так называемый "план Б" Т.Мэй будет вынуждена из-за того, что ее предыдущая сделка, согласованная с ЕС, на прошлой неделе провалилась в британском парламенте. За сделку Т.Мэй проголосовали только 202 депутата, против - 432. Эксперты предполагали, что сделка потерпит поражение, однако не ожидали, что столько парламентариев проголосуют против нее. Несмотря на провал сделки, Т.Мэй смогла выстоять в голосовании о недоверии, которое в парламенте инициировал глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

На Даунинг-стрит сообщили, что перед выступлением в парламенте Т.Мэй запланировала встречи с рядом британских министров в загородной резиденции Чекерс. В то же время о планах ее встреч с оппозиционными членами парламента не сообщалось.

Детали нового плана Т.Мэй по Brexit не разглашаются, однако СМИ ожидают, что премьеру придется довольно существенно изменить свою позицию по соглашению, чтобы привлечь на свою сторону лейбористов.

СМИ отмечают, что члены парламента смогут вносить поправки к предложению Т.Мэй. Это значит, что депутаты смогут высказать свои идеи по Brexit, которые они смогут представить на голосование.

Так, ожидается, что свое видение ситуации с Brexit представит Дж.Корбин. Также предложение могут представить активные сторонники Brexit в Консервативной партии, стремящиеся исключить из сделки с ЕС положение о "страховочном плане" для Ирландии. Кроме того, члены парламента могут предложить поправку, требующую нового референдума по Brexit.

Обсуждение и голосование по предложениям запланировано в палате общин на 29 января, то есть ровно за два месяца до предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Теги: #великобритания #brexit #мэй
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

В Дублине готовятся к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Мэй по-прежнему настроена на выход из ЕС

Британский парламент проведет решающее голосование по сделке по Brexit

Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - ЕК

Британия получила от ЕС новые гарантии относительно соглашения по Brexit - Мэй

Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко пригласил президента Израиля посетить Украину в 2019 году

Дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе пройдут в ПАСЕ 24 января

Зеленский намерен вести предвыборную кампанию в режиме риал-тайм

Порошенко 20-21 января находится с визитом в Израиле

Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

Трамп призвал демократов не мешать прекращению "шатдауна" в США

"Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты экс-журналиста Гнапа

Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты – "Оппозиционный блок"

Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

Порошенко посетит Израиль 20-21 января

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА