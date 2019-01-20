Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.