Политика

17:09 20.01.2019

Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

1 мин читать
Второй саммит США-КНДР может пройти во Вьетнаме

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, именно такие планы по предстоящей встрече у администрации американского президента.

В пятницу Белый дом объявил, что рассчитывает на встречу двух лидеров в конце февраля.

Прежде СМИ предполагали, что саммит могут принять Таиланд или Вьетнам. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук уже заявлял, что его страна готова стать хозяйкой второго саммита Д.Трампа и Ким Чен Ына.

Первый американо-северокорейский саммит состоялся в июне прошлого года в Сингапуре. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР.

Теги: #сша #трамп #кндр #ким_чен_ын
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп призвал демократов не мешать прекращению "шатдауна" в США

Трамп может объявить о сроках и месте проведения второго саммита с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

Трампа не остановит нежелание демократов вести переговоры о стене на границе с Мексикой

Сенаторы через несколько часов проголосуют по резолюции о блокировке снятия санкций США со связанных с Дерипаской компаний

Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

Помпео заявил о проведении переговоров вокруг создания буферной зоны на границе Сирии

Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

Турция, несмотря на угрозы Трампа, продолжит воевать с курдскими группировками

Трамп скрыл от членов администрации подробности своих бесед с Путиным – газета

Посол США в Берлине предупредил ряд немецких компаний о риске санкций в связи с участием в проекте "Северный поток-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

"Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты экс-журналиста Гнапа

Вилкул официально выдвинут кандидатом в президенты – "Оппозиционный блок"

Киву выдвинули кандидатом в президенты на съезде Социалистической партии Украины

Порошенко посетит Израиль 20-21 января

Порошенко: защитники Донецкого аэропорта заложили основу для победы Украины и она придет

На Харьковщине в полицию поступило 7 заявлений о нарушении предвыборной агитации

В Ривненской области зафиксированы факты нарушения предвыборной агитации

Вмешательство Москвы в ход избирательных кампаний в Украине грозит стать беспрецедентным, считает Горбулин

Кива сообщил о приостановке членства Стремоусова в СПУ на период следственных действий

Члены СПУ не причастны к стрельбе в Херсоне, утверждает Кива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА