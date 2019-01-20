Политика

16:32 20.01.2019

"Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты экс-журналиста Гнапа

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"Сила людей" выдвинула кандидатом в президенты экс-журналиста Гнапа

Партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента Украины, запланированных на 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение члены политической силы поддержали на 10-м всеукраинском съезде партии, который проходит в воскресенье в Киеве.

Отвечая на вопросы членов "Силы людей", Д.Гнап сообщил, что намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2,5 млн.грн на взнос для регистрации его кандидатом. По словам будущего кандидата, для проведения президентской кампании нужно будет еще 1,5-2 млн.грн.

"Я считаю, что мы должны поддержать единого кандидата от демократического лагеря, если он появится... Я лично готов поддержать такого единого кандидата. Если Андрей Садовой, Анатолий Гриценко, Святослав Вакарчук договорятся между собой, объединятся и выдвинут единого кандидатам", - сказал Д.Гнап перед выдвижением его кандидатуры.

"Но есть одно но. Я не верю в то, что такой кандидат будет, что наши более опытные политики по демократическому лагерю смогут утолить свои амбиции и объединиться", - добавил он, добавив, что располагает информацией о том, что этого не произойдет.

В съезде "Силы людей" приняли участие также внефракционные народные депутаты Наталия Веселова и Остап Еднак, которые прошли в Верховную Раду по спискам партии "Самопомич", но позднее были из нее исключены.

Выдвижение кандидатуры Д.Гнапа стало итогом праймериз, который состоялся в партии. Он, в свою очередь сообщил, что стал членом партии в начале декабря 2018 года.

Д.Гнап – украинский журналист, общественный активист. С 2013 года – руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ". В июне 2018 года он заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта.

Теги: #гнап #выборы
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