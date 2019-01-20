Порошенко: защитники Донецкого аэропорта заложили основу для победы Украины и она придет

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Украина освободит Донбасс и сможет восстановить Донецкий аэропорт, обороняя который отдали свои жизни украинские воины.

"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы, и она придет. И, дай бог, чтобы в один уже мирный день на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта, около его терминалов, около знаменитой вышки, чтобы мы стали там и просто помолчали, просто постояли, вслушиваясь в отголоски жестоких боев, и чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги", - сказал П.Порошенко на церемонии, посвященной памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта в воскресенье в Киеве.

По словам президента, Украина никогда не забудет героический подвиг киборгов.

"Вечная память защитникам Донецкого аэропорта. Никогда не забудем и не простим врагу, и не изменим тому, во что верим и за что боремся. Отстроим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской вышке всегда будет развиваться украинский флаг, который киборги поднимали снова и снова под пулями и снарядами", - сказал П.Порошенко.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак, руководство Генштаба ВСУ, родственники погибших защитников аэропорта, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня в 2014-2015 гг.