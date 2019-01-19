Политика

17:14 19.01.2019

На Харьковщине в полицию поступило 7 заявлений о нарушении предвыборной агитации

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В Харьковской области полиция проводит проверки по заявлениям о нарушениях правил размещения предвыборных агитационных материалов на билбордах.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, с начала года к правоохранителям поступило 7 сообщений о таких случаях.

"По предварительным данным, агитационная информация не содержала никаких исходных данных о заказчике, ответственном за печать, количестве экземпляров и других исходных данных... Все сообщения зарегистрированы в журнале заявлений и сообщений соответствующих районных отделов полиции. Проводятся проверки фактов, изложенных в обращениях", - говорится в сообщении.

Размещение предвыборной агитации без исходных данных было выявлено в Шевченковском и Московском районах Харькова, а также в Изюмском, Змиевском, Купянском и Сахновщинском районах области.

В Змиевском районе сотрудники полиции по результатам проверки составили административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 КоУАП в отношении частного предпринимателя - владельца билборда.

Теги: #агитация #нарушения #полиция #выборы #харьковская_область
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