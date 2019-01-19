Политика

11:08 19.01.2019

Кива сообщил о приостановке членства Стремоусова в СПУ на период следственных действий

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Стремоусов Кирилл на время расследования инцидента в пресс-центре "Новый день" в Херсоне отстранён от руководства Херсонской областной организации Соцпартии Украины, сообщил глава СПУ Илья Кива.

"Наша политическая партия, несмотря на свою уверенность в непричастности к стрельбе в пресс-центре "Новый день" руководителя Херсонской областной организации СПУ Стремоусова Кирилла, приняла решение отстранить его от руководства в СПУ и приостановить его членство в партии на время проведения следственных действий", - написал И.Кива на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, 18 января в херсонском пресс-клубе "Новый день", расположенном в редакции одноименной газеты, во время пресс-конференции был распылен слезоточивый газ и применено оружие. По предварительным данным, от последствий распыленного газа пострадала одна из участниц конфликта.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.196 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании среди прочих подозреваемых руководителя облорганизации СПУ в Херсонской области.

Теги: #стрельба #спу #херсон #кива
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