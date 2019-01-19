Члены СПУ не причастны к стрельбе в Херсоне, утверждает Кива

Руководитель Социалистической партии Украины Илья Кива отрицает причастность члена СПУ к стрельбе на пресс-конференции в Херсоне.

"Мы столкнулись с проявлением грязной дискредитации партии и меня, как ее руководителя и кандидата в президенты… Мы сразу разобрались в ситуации, которая сложилась: стрельба действительно произошла, но член СПУ Стремоусов Кирилл не замешан в этой истории", - цитирует И.Киву пресс-служба СПУ.

И.Кива отметил, что в распоряжение правоохранителей предоставили видео, на котором видно, что во время стрельбы К.Стремоусов находится "на улице с полицейским".

Как сообщалось, на своей странице в соцсети Фейсбук министр внутренних дел Арсен Аваков написал, что в Херсоне, среди прочих, задержан председатель областной организации Социалистической партии, глава которой И.Кива публично объявил о своем участии в выборах президента.

По информации А.Авакова, проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты "Новый день", драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса и будет принято решение о мере пресечения.

Ранее в пятницу сообщалось, что в херсонском пресс-клубе "Новый день", расположенном в редакции одноименной газеты, в пятницу днем во время пресс-конференции был распылен слезоточивый газ и применено оружие. По предварительным данным, от последствий распыленного газа пострадала одна из участниц конфликта.

"В пресс-слубе "Новый день" проходила пресс-конференции представителей фирмы-пассажироперевозчика из Одессы. Между ними и жителями Херсона, которые пришли на мероприятие, произошел конфликт. В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, также стреляли из коридора вовнутрь помещения", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Херсонской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.196 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Отвечая на вопрос о том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, в полиции сказали: "В настоящее время, предварительно, есть информация о том, что одна из участниц конфликта получила ожоги глаз из-за слезоточивого газа".