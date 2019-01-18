Политика

20:56 18.01.2019

Концепт создания совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе в процессе обсуждения

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Концепт создания совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе в процессе обсуждения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о подготовленном концепте совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе, он в процессе обсуждения.

"Представители ОБСЕ подготовили концепт такой совместной миссии (ОБСЕ и ООН – ИФ), он пока обсуждается. Это не является формальным предложением председательствования в ОБСЕ, об этом я говорил с господином Лайчаком (действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак - ИФ). Но для меня очень важно, что после дискуссий, которые были в последнее время, после того, как нарушена … 18-я попытка прекращения огня, есть четкое понимание, что должна быть международная компонента. Она может быть ООНовская, конечно, но может быть, с учетом присутствия уже сейчас ОБСЕ на Донбассе, совместная", - сказал он на совместной с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможности создания совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе.

По словам министра, очень важно, что есть акцент не только на милитарном присутствии, но и "на полицейский компонент и международную администрацию".

"У меня есть этот концепт. Мы его сейчас пока что обсуждаем. Мы далеки от того, чтобы он был инициирован в официальной плоскости. Но я считаю, что такая совместная миссия ОБСЕ и ООН может быть одной из эффективных опцией", - подытожил П.Климкин.

Теги: #миссия_обсе #донбасс #оон
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