Германия требует от РФ немедленного освобождения пленных украинских моряков

Правительство Германии требует немедленного освобождения удерживаемых в РФ украинских пленных, в том числе захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года украинских моряков, заявляет министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) после переговоров в Москве.

"В Москве я также обратил внимание на то, что для Федерального правительства (Германии – ИФ) арест украинских моряков полностью неприемлем, и мы требовали немедленного освобождения моряков", - сказал Х.Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в пятницу вечером в Киеве.

"Это касается также других пленных, например, Олега Сенцова. Этот вопрос имеет также для Федерального правительства больше значение наряду с другими случаями. Этот вопрос должен быть решен российской стороной. Мы выступаем за освобождение этих людей", - добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Х.Маас посетил РФ в пятницу, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и затем прибыл в Украину.