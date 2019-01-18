Политика

20:41 18.01.2019

Украина и Германия договорились о встрече экспертов по обсуждению мониторинговой миссии в Керченском проливе

1 мин читать
Украина и Германия договорились о встрече экспертов по обсуждению мониторинговой миссии в Керченском проливе

Министры иностранных дел Украины и ФРГ - Павел Климкин и Хайко Маас - согласовали встречу на уровне экспертов для обсуждения общего видения мониторинговой миссии в Керченском проливе.

"Мы договорились, что у нас будет встреча экспертов - притом, очень быстро. Тут есть и политические, и юридические, и технические вопросы. Если у нас будет совместное видение, то мы сможем дальше работать с российской стороной", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в пятницу в Киеве.

В свою очередь министр иностранных дел Германии убеждён, что удастся договориться о таком мониторинге. По его словам, необходимо провести деэскалацию в регионе Азовского моря.

"Это является очагом опасностей и для региона, и для вовлечённых сторон, которые могут иметь долгосрочные последствия", - разъяснил министр.

Х.Маас уточнил, что немецкая и французская стороны готовы взять на себя расходы по обеспечению мониторинговой миссии.

Теги: #эксперты #украина #керченский_пролив #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Германия требует от РФ немедленного освобождения пленных украинских моряков

ФРГ подчеркивает необходимость свободного прохода судов через Керченский пролив

Глава МИД ФРГ: Необходима новая динамика в выполнении минских соглашений

Европейские правила при реализации проекта "Северный поток-2" могут сделать трехсторонние переговоры по газу эффективными – Климкин

Россия не должна манипулировать мониторинговой миссией в Керченском проливе

Украина подтвердила готовность участия в переговорах в "нормандском формате"

Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив - Лавров

Германия и Франция могли бы внести дополнительный вклад в гарантии свободы судоходства в Керченском проливе - Маас

Глава МИД Украины: У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

ПОСЛЕДНЕЕ

Концепт создания совместной миссии ОБСЕ и ООН на Донбассе в процессе обсуждения

Маас: мы не считаем "Северный поток -2" политическим проектом, транзит через Украину должен быть сохранен

Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические

Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

Партия "Основа" выдвинула Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины

РФ систематически нарушает достигнутые в Минске договоренности, включая и последнее о режиме прекращения огня – Климкин

Киев приветствует создание международной миссии в Керченском проливе, если РФ не будет ею манипулировать – Климкин

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима с 22 странами – Климкин

Народные избранники ушли на каникулы, новая сессия Рады откроется 5 февраля

Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, заявляет Лавров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА