Политика

20:21 18.01.2019

Маас: мы не считаем "Северный поток -2" политическим проектом, транзит через Украину должен быть сохранен

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Маас: мы не считаем "Северный поток -2" политическим проектом, транзит через Украину должен быть сохранен

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что немецкая сторона не считает проект "Северный поток -2" политическим, и настаивает на сохранении транзита через Украину.

"Мы не считаем ("Северный поток -2" - ИФ) политическим проектом, в который привлечены многие европейские предприятия - не только из Германии... Транзит через Украину должен быть сохранен", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что немецкая сторона готова оказать помощь Украине путём создания газового консорциума.

"У нас сейчас есть шесть фирм, которые объявили о готовности принимать участие в консорциуме", - добавил он.

По словам главы МИД ФРГ, российская сторона заверила в продолжении транзита через Украину.

Теги: #позиция #северный_поток #фрг
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