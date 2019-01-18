Глава МИД ФРГ: Необходима новая динамика в выполнении минских соглашений

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) заявляет о необходимости прогресса в минских переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Мы безотлагательно нуждаемся в прогрессе минского процесса… Я также об этом говорил в Москве… Чтобы была динамика минского процесса - это крайне необходимо", - сказал Х.Маас на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в пятницу вечером в Киеве.