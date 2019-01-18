Россия не должна манипулировать мониторинговой миссией в Керченском проливе

РФ не должна получить возможность манипулировать механизмом мониторинга ситуации в Керченском проливе, каким бы он ни был, подчеркивает министр иностранных дел Павел Климкин.

"Россия по определению не должна получить возможность манипулировать мониторингом, о котором мы достигнем согласия", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas) в пятницу вечером в Киеве.

"То есть, например, попытки России затянуть специалистов Германии и Франции в Керченский порт и таким образом политически легализовать оккупацию Крыма по определению невозможны", - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства, напомнив, что РФ уже "пыталась запустить в Крым международные гуманитарные организации или миссии по правам человека".

"Конечно, такой мониторинг должен базироваться на четкой политической позиции о неправомерности узурпации Россией суверенных прав Украины. Это наша фундаментальная позиция", - резюмировал П.Климкин.