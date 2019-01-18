Политика

18:17 18.01.2019

Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические

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Рассуждения о переносе сроков Brexit пока чисто теоретические

Европейский союз не получал официальных просьб от Соединенного Королевства о переносе сроков Brexit, заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что он не переставал это повторять в последние дни.

"Мы, комиссия, как хранитель договоров ЕС, советуем вам проявлять максимальную осторожность относительно предположений, что право граждан ЕС голосовать на выборах в Европейский парламент в соответствии с действующими правилами может быть поставлено под сомнение", - сказал пресс-секретарь.

Он отвечал на вопрос о том, что может произойти, если сроки выхода Великобритании из ЕС будут отложены. Будет ли тогда Европарламент исходить из того, что должны избираться депутаты от Великобритании, и будет ли следовать той же логике Еврокомиссия, назначая еврокомиссара от Соединенного Королевства - или ей следует уже сейчас предусмотреть, как избежать путаницы?

"У нас есть законно избранный Европейский парламент, члены которого должны избираться напрямую от всех государств-членов самое позднее - в первый день нового срока полномочий нового парламента, приходящийся на этот раз на второе июля. Такова юридическая ситуация. Как хранители договора мы предпочитаем придерживаться рамок предусмотренного правового порядка", - объяснил М.Схинас.

"Но, повторяю, в любом случае в настоящее время все это пока чистая теория, потому что только вчера госпожа (премьер-министр Великобритании Тереза - ИФ) Мэй ясно заявила, что она исключает любое продление процедуры по статье 50 (Договора о ЕС - ИФ)", - добавил он.

На реплику, что теория теорией, но вдруг Великобритания к осени останется еще в составе ЕС, М.Схинас парировал: "Я представил вам официальную позицию комиссии на сегодняшний день".

Он категорически отказался отвечать на вопрос, не может ли в связи с тупиком, возникшим в ситуации Brexit, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер продлить свой мандат.

"Никаких спекуляций, никаких более или менее воображаемых сценариев. Я не хочу пускаться в рассуждения, что может или рискует произойти после истечения мандата комиссии Юнкера. Дата (окончания мандата - ИФ) на сегодня - это 31 октября нынешнего года. Больше никаких спекуляций. Я вам больше ничего не скажу", - резюмировал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Теги: #великобритания #ес #brexit
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