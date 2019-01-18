Политика

17:44 18.01.2019

Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

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Нардепы от "Оппоблока" и ряд внефракционных подали в КС представление о соответствии Конституции закона о переименовании УПЦ (МП)

 В Конституционный суд (КС) Украины в пятницу, 18 января, поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно конституционности закона Украины, обязывающего Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается на сайте КС, речь идет о законе "О внесении изменения в статью 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно оккупировавшим часть территории Украины" (от 20 декабря 2018 года №2662–VІІІ).

Текст конституционного представления опубликован на сайте КС. Нардепы, в частности, просят открыть конституционное производство о соответствии Основному закону данного закона о переименовании УПЦ (МП), признать этот закон неконституционным

Конституционное представление подписали 49 народных депутатов, в основном от фракции "Оппозиционный блок" (в том числе ее глава Вадим Новинский), а также от группы "Видродження" (Антон Киссе, Андрей Шипко) и внефракционные (Владимир Литвин, исключенный из "Оппоблока" Юрий Бойко).

Этот закон Верховная Рада приняла 20 декабря 2018 года.

Теги: #ксу #церковь #закон #оппоблок
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